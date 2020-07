Pioli: “Kessie sembra non avvertire la fatica, sta crescendo tanto”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, ha elogiato la prestazione contro la Lazio di Franck Kessie. Ecco l’elogio all’ivoriano: “E’ un giocatore molto importante, credo che abbia le qualità per fare prestazioni di livello come quella fatta a Roma. Mi aspetto che abbia continuità come sta facendo, deve essere un giocatore presente. Ci sta dando sicuramente un grande apporto e sta crescendo come condizione fisica. Sembra non avvertire la fatica“.

