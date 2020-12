Pioli, grande media punti sulla panchina rossonera. I numeri | Milan News

Ultime Notizie Milan News: la media punti di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli può finalmente tornare in panchina. Il tecnico rossonero, così come il vice Murelli, è risultato negativo al coronavirus. “Mi è mancato tanto il quotidiano. Sono stati 18 lunghi giorni. Quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prender sonno, non vedevo l’ora di tornare”, ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

La Gazzetta dello Sport ha messo in evidenza la media punti di Pioli sulla panchina rossonera: il tecnico si è seduto 51 volte sulla panchina rossonera, e almeno una volta su due ha vinto: 29 successi (il 56,6 % del totale), 15 pareggi (29,41%) e solo sette sconfitte (13,73%). I numeri testimoniano il grande lavoro dell'allenatore, che ha scacciato con i risultati e il gioco l'ombra di Ralf Rangnick.