Pioli: “Futuro? Non so se il club ha deciso, l’unica preoccupazione è fare bene”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Napoli-Milan, è stato interrogato ancora una volta sul suo futuro. Questa la sua riposta: “Non so se il club ha già deciso. Non è una mia preoccupazione né dei giocatori. L’unica preoccupazione è fare bene. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato ad ottobre, noi e il club dobbiamo rimanere soddisfatti”.

