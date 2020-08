Pioli fissa l’obiettivo: “Il Milan deve tornare in Champions League”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, nell’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica ha fissato l’obiettivo della prossima stagione.

“Il Milan deve tornare in Champions League. Però il gap col quarto posto è di 12 punti, non facile da colmare. Bisogna consolidare e migliorare il livello attuale, col bel gioco – spiega Pioli – .Nessun obiettivo va scartato, puntiamo anche all’Europa League: 3 settimane di vacanza e subito il massimo. La squadra giovane è un vantaggio, sappiamo già che cosa ci aspetta: abbiamo preparato bene 12 partite in 40 giorni”.

