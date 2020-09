Pioli: “Donnarumma punto di riferimento: qualcuno dimentica l’età”

PIOLI SU DONNARUMMA

CONFERENZA STAMPA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. Queste le sue parole su Gigio Donnarumma, la sua crescita e la sua maturazione calcistica. In particolare noi di PianetaMilan.it abbiamo posto al tecnico la domanda riguardante la rete di Lorenzo Colombo contro il Bode/Glimt partita proprio dai piedi del portiere classe 1999.

“Abbiamo fatto un’azione con tutti i principi di gioco fatti bene. Gigio è migliorato molto con i piedi, nella fase di possesso prendere delle buone posizioni dà molte soluzioni. Gigio è un punto di riferimento, avere un portiere che sa leggere bene le situazioni è molto importante nel calcio odierno, lui sta crescendo in tante cose, anche in questo. Gigio è maturo, presente, vivo e sta crescendo in ogni situazione. Qualcuno si dimentica la sua giovane età, ma sta crescendo ulteriormente ed è evidente”.

VUOI CONOSCERE MEGLIO JENS PETTER HAUGE? ECCO LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA>>