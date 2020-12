Pioli: “Conferma del Milan? Vi svelo la telefonata con Gazidis” | News

Ultime Notizie Milan News: la conferma di Pioli

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Pioli si è soffermato sulla sua conferma al Milan, arrivata nel luglio scorso. Ecco cosa ha detto.

"Un'immagine di questo 2020? La sera del 20 luglio quando Gazidis mi telefona alla vigilia di Sassuolo-Milan per comunicarmi che lui e la proprietà avevano deciso di confermarmi per la stagione successiva, se mi andava bene. Cosa gli ha risposto? Ivan, aspetta che ci penso un attimo… Ovviamente scherzavo, non ho messo giù il telefono. E' stata una grande emozione, come quando dopo la partita ho dato l'annuncio alla squadra e ai miei collaboratori".