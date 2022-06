Pioli cittadino onorario di Noceto: “E’ un grande onore” | PM News

Questa mattina il sindaco di Noceto Fabio Fecci ha conferito la cittadinanza onoraria a mister Pioli sul campo sportivo del Noceto dove ha preso il via un Milan Camp.

Per l'occasione, Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti.

Sulla cittadinanza onoraria : "Sicuramente è un grande onore. Il Sindaco Fecci è un amico, un gran tifoso del Milan, mi ha sempre sostenuto in questa avventura, sono legato al territorio. Mi fa piacere essere qua, anche accompagnato dal Milan Camp".

Sul rinnovo di Maldini : "Cominceremo lunedì la preparazione con grande entusiasmo perché sappiamo di aver fatto qualcosa di speciale, ma è anche un punto di partenza. Ci sarà competitività in Italia e in Europa, siamo entusiasti di ricominciare. Ilclub poi sa cosa fare".

Su cosa si aspetta dalla prossima stagione : "Mi aspetto di iniziare con entusiasmo. Sarà una stagione difficile, noi cercheremo di essere all'altezza come abbiamo sempre fatto".

Se è cambiato Pioli: "Si, tanto è cambiato ma credo che faccia parte di un percorso di un uomo attraverso esperienze positive e negative. Poi è chiaro che credo di essere una persona diversa di quando giocavo anni fa, ora sono più maturo. Parma rimane una situazione che mi ha lasciato tanto dispiacere perché avrei tenuto a fare molto diversamente questa esperienza, però mi è servita anche quella per diventare quello che sono adesso. Non sono più giovane, ma dentro lo sono. Vogli continuare a crescere e migliorare e spero che mi aspetti un futuro ancora importante. Parma è nel mio cuore, da ragazzo sono diventato un uomo attraverso il Parma. Non posso che dire grazie all'esperienza da calciatore.