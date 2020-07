Pioli: “Bennacer, crescita costante. Ecco perché è migliorato”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, ha parlato di Ismael Bennacer e del motivo della sua crescita costante. Queste le sue dichiarazioni: “Bennacer è un giocatore con caratteristiche importanti per la squadra. Ha beneficiato molto di avere un compagno di reparto vicino. E’ più lucido e concreto giocando in due (con Kessie ndr) e la sua crescita è costante e non può che migliorare vista la sua costanza e il suo impegno”.

