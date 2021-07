Pioli al lavoro sul modulo: nasce un Milan “camaleontico”

Stefano Pioli lavora su più moduli per la prossima stagione. Il tecnico rossonero studia un Milan in versione "camaleontica"

Stefano Pioli lavora su più moduli per la prossima stagione. Il tecnico rossonero studia un Milan in versione "camaleontica". Come riporta il 'Corriere dello Sport', l'obiettivo è avere a disposizione più soluzioni, da cambiare anche in corso d'opera o all'interno della stessa partita, in base alle necessità.