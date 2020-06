Piatek-gol, André Silva risponde con una doppieta: super Eintracht

NEWS CALCIO – Alle ore 15:30 è andata in scena la 31.a giornata della Bundesliga. Tra i tanti match in cartello, anche Hertha Berlino-Eintracht Francoforte. Partita subito indirizzata al 24′ con gol di Krysztof Piatek: rimpallo in mezzo a tre avversari al limite dell’area, e destro piazzato sul primo palo, 1-0 per i padroni di casa.

Il polacco ancora assegno nella ripresa del calcio post-lockdown. Un buon periodo di forma per l’ex Milan, partita ancora titolare e stavolta a segno su azione. Quarto gol stagionale il Bundesliga, il secondo su azione.

Nella ripresa però l’Hertha Berlino, sotto di un uomo, crolla sotto i colpi dell’Eintracht. Pareggio con Dost su assist di André Silva (sponda di testa). Il portoghese, entrato ad inizio ripresa, segna il gol del sorpasso con un colpo di tacco al 62′ dopo un’azione alla Messi di Kamada in piena area. È il 5º gol nelle ultime 5 gare per André Silva, che fissa il punteggio sull’1-4 per l’Eintracht nel finale servito con un preciso filtrante, destro sul primo palo che non lascia scampo al portiere avversario.

Nell’Hertha ha giocato titolare Marko Gruijc, obiettivo del Milan. Appena 21 minuti giocatori anche dal 18enne Lazar Samardzic.

