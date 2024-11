Pianeta Milan, pagina Facebook hackerata: ecco tutte le informazioni utili

Negli ultimi giorni la pagina Facebook di 'PianetaMilan.it' è stata hackerata. I post che vedete pubblicati, come potete ben capire, non sono opera nostra, ma di chi ci ha preso l'account. In ogni caso ci stiamo impegnando per riprenderne possesso e sistemare tutto nel più breve tempo possibile, in modo da ripartire con la consueta pubblicazione dei nostri contenuti. Le tempistiche, però, purtroppo non dipendono da noi, bensì da 'Meta'. Quel che è certo è che noi abbiamo segnalato la problematica e siamo in attesa di una risposta.