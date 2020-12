Petagna confessa: “Dopo il Milan ho pensato di smettere, ma…” / News

Petagna e il retroscena post Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domenica scorsa grazie ad un suo gol il Napoli è riuscito a completare la rimonta contro la Sampdoria. Un buon momento per Andrea Petagna, che però ha dovuto superare momenti molto difficili in passato. Lo ha dichiarato lo stesso attaccante nel post partita del match. Ecco le dichiarazioni dell'ex Milan: "Quando sono uscito dal settore giovanile del Milan e sono andato alla Samp, poi in Serie B, ci sono stati dei momenti difficili in cui ho pensato di smettere, invece grazie a loro sono ancora qui".