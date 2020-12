Ag. Kalulu: “Futuro? Ci aspettiamo che rimanga a lungo al Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: parla l’agente di Kalulu

MILAN NEWS – Buon momento per Pierre Kalulu. Dopo tanta panchina, il francese ha giocato due gare consecutive: la prima da titolare in Europa League contro lo Sparta Praga, la seconda contro il Parma subentrando all’infortunato Gabbia. Con ogni probabilità Kalulu sarà titolare anche contro il Genoa.

Eduardo Marinho, agente di Kalulu, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale milannews.it: "È stato contento del suo debutto in campionato, ma ovviamente triste per il risultato contro il Parma. Pierre è un ragazzo molto ambizioso, vuole vincere ogni partita. Sente la fiducia dell'allenatore e di tutto lo staff di Milanello. Se resta al Milan o va via? Nel calcio tutto può accadere, ma ci aspettiamo che rimanga a lungo a Milano, vuole partecipare con il resto della squadra a vincere titoli".