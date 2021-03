Pessina snobba il Milan: “Il mio futuro è all’Atalanta, sull’Inter…”

Milan, Pessina ha le idee chiare

La storia di Matteo Pessina con il Milan parte da lontano. Prodotto delle giovanili rossonere, il classe 1997 fu mandato in prestito diverse volte salvo poi far ritorno alla base. Il giocatore venne poi ceduto a titolo definitivo all’Atalanta nell’ambito dell’operazione Andrea Conti, acquistato per 24 milioni di euro più, appunto, il cartellino di Pessina, valutato 3 milioni. Un prezzo ridicolo se si considerano le qualità del centrocampista mancino in questo momento. Passato per un ulteriore prestito al Verona, Pessina è diventato l’erede designato del Papu Gomez dopo la partenza al Siviglia.

Attenzione però ad una clausola pro Milan da tenere in considerazione. Nel cedere Pessina all’Atalanta, il club rossonero ha ottenuto il 50% su una eventuale futura rivendita. Ciò vuol dire che, qualora i rossoneri volessero riportarlo a Milano, lo pagherebbero la metà del prezzo stabilito. Un aspetto da non sottovalutare, un’occasione da sfruttare. Il giocatore, però, sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid: “Per me è un’emozione grandissima, queste partite sono il sogno di ogni giocatore, nel 2010 avevo visto qui la finale di Champions con mio padre che mi aveva portato perché lui tifava Inter. Adesso arrivare qui per giocare è un grande onore. Ma quando sei dentro all’emozione non ci pensi e ti passa e diventa solo una partita di calcio 11 contro 11″.

“Io vedo un bel futuro ancora qui all’Atalanta, mi sta facendo crescere come nessuno e vedo ancora un bel futuro insieme, questo è un bel punto di partenza per fare qualcosa di grande”. Intanto il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan è ad un passo.