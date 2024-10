Pescara-Milan Futuro, deciso il giorno del recupero: data lontanissima

Nella giornata di ieri era arrivata la decisione di posticipare il match tra Pescara e Milan Futuro . Una sfida che doveva essere giocata nella giornata di sabato 12 ottobre e che invece non si disputerà per l'assenza di più di tre giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Oggi è giunto un comunicato con cui si ufficializza la nuova data. L'incontro si giocherà alle ore 20:45 di giovedì 21 novembre , una data lontanissima. Ecco il comunicato.

Pescara-Milan Futuro, ufficiale la data del recupero: infrasettimanale e molto lontana

(fonte: legapro.com) La Lega Pro, preso atto della comunicazione della Questura di Pescara in relazione alla concomitanza del G7 nella Città di Pescara nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre 2024, preso atto della comunicazione del Comune della Città di Pescara in relazione all’indisponibilità dello Stadio “Adriatico–Giovanni Cornacchia” nei giorni 5/6 novembre 2024 a causa di interventi programmati di manutenzione straordinaria da eseguire sul terreno di gioco. Sentite le società coinvolte, ha disposto che la gara contro il Milan Futuro, rinviata a data da destinarsi di cui al Com. Uff. n.39/DIV del 08.10.2024, venga recupera nella data e con l’orario di seguito riportato