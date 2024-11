Pescara-Milan Futuro: la preview della partita di Serie C

QUI MILAN FUTURO

A riposo nel weekend appena passato, i rossoneri ripartono dalle buone indicazioni messe in mostra a Solbiate Arno, dove sì l'Arezzo ha raccolto il 2-2 nel finale lasciando del rammarico ma i nostri ragazzi hanno evidenziato dei progressi: una prova spigliata, maggiore convinzione in attacco, la prima gioia per Longo e l'ascesa costante di Jiménez (squalificato per la sfida dell'Adriatico). Al momento la fotografia della classifica rimane negativa, anche se le distanze sono davvero ravvicinate e la squadra di Mister Bonera, potenzialmente, potrebbe avvicinarsi alla zona playoff in caso di successi negli incontri mancanti. Torna dalla squalifica Minotti.