Il Milan Futuro vince in trasferta contro il Perugia e lascia l'ultimo posto in classifica: show di capitan Kevin Zeroli.

"È Zeroli show. Che bel colpo il Milan Futuro, Perugia in crisi": titolava così l'edizione di ieri della Gazzetta dello Sport riferendosi alla vittoria della squadra allenata da Daniele Bonera, che ha vinto 0-2 in trasferta contro gli umbri grazie ai gol di Gabriele Alesi e Kevin Zeroli, capitano del Milan che si è reso protagonista con un gol in rovesciata. Vittoria importante per i ragazzi di Bonera, che lasciano l'ultimo posto in classifica del Girone B della Serie C.