Perugia-Milan Futuro 0-2: Zeroli in rovesciata regala i tre punti a Bonera

Biancorossi in pressing in avvio di ripresa, Di Maggio impegna Raveyre in un paio di circostanze. Al 57' ripartenza veloce di Liberali che serve Fall, bella giocata e sinistro vincente ma la rete non vale per fuorigioco (forse) millimetrico. Fase di gara stagnante, di lotta, il Milan riesce a gestire concedendo poco o niente: al 65' colpo di testa di Angella sugli sviluppi di angolo, Raveyre non perfetto e poi bravo a uscire su Di Maggio. Al 72' Omoregbe potrebbe mettere il sigillo, involandosi verso Gemello senza superarlo. Insiste il Diavolo, al 78' il destro potente di Vos termina appena alto. Finale acceso però non a livello di occasioni, nel recupero Raveyre compie l'ennesimo intervento, di piede su Polizzi. Triplice fischio.