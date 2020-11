Pellissier: “Scudetto? Il Milan c’è. Ecco i motivi” / Serie A News

Milan, Pellissier ci crede

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L'ex calciatore Sergio Pellissier ha spiegato perché il Milan può ambire allo Scudetto. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "È un anno abbastanza complesso. Le squadre che hanno fatto la Champions non si sono mai fermate, quelle che non l'hanno fatta sono partite bene. Non è facile giocare con dubbi e incertezze. Questo periodo complesso ha dato la possibilità a tante squadre di esprimersi: il Milan ha un grande allenatore che mi piace da matti e ha un grandissimo giocatore come Ibrahimovic che sta dimostrando che l'età se stai bene non ha importanza. È una squadra compatta, completa. Si, il Milan c'è".