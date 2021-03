Pellegatti: “Stufo che il Milan venga sottovalutato, si parla solo di quarto posto”

Milan, le parole di Pellegatti

Carlo Pellegatti, intervenuto attraverso il proprio canale YouTube, ha parlato della bella vittoria del Milan contro il Verona e non solo. Il noto giornalista tifoso a questo punto fa una considerazione sulla posizione in classifica. Ecco le sue dichiarazioni: “Quando i ragazzi sono in totale emergenza non hanno mai deluso. Poi succede un fatto particolare. Alla domanda ‘Com’è il Milan in classifica?’ Molti rispondono che è secondo a +7 dal quinto posto, pochi rispondono secondo a -3 dai primi. Altre posizioni al Milan sono precluse per molti. Il Milan non può che avere il riferimento del quinto posto. Incredibile e offensivo“. Milan, il riscatto di Dalot è possibile: ecco perché