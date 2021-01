Pellegatti: “Snobbano il Milan e non lo sopporto. Ognuno guardi a casa sua”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione in casa Milan, dopo la sconfitta contro l’Atalanta di sabato. “Il Milan in questa stagione ha sbagliato due partite, contro il Lille e questa di sabato contro l’Atalanta. Contro la Juventus invece i rossoneri sono stati ben in partita nonostante le tantissime assenze. Dopo questa sconfitta contro l’Atalanta, sembra che il Milan sia settimo in classifica, ma così non è dato che è sempre primo. Ora abbiamo tre partite di fila contro squadre che sono nella parte destra della classifica (Bologna, Spezia e Crotone). Per ora il Milan ha giocato un grande calcio, e tornerà a giocarlo. Non sopporto quando snobbano il Milan, ognuno pensi a casa sua. Vedremo come reagirà la squadra domani contro l’Inter, ma più che il risultato, voglio vedere la prestazione. Voglio vedere il bel gioco come il Milan ha fatto fino ad ora”.

