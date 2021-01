Mercato Milan – Piatkowski in rossonero? La situazione | PM News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dalla Polonia riportano come il Milan sia forte sul difensore Kamil Piatkowski del Rakow. Per il giornalista Kacper Tomczyk di TVP SPORT il talentuoso classe 2000 al 99% terminerà la stagione in Polonia: il trasferimento potrebbe concretizzarsi ora, con un ritorno in prestito al Rakow, o al più tardi in estate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tuttavia, non ci sarebbe alcuna trattativa avanzata tra il Milan e il club polacco per il difensore ventenne.

