Mercato Milan – Dalla Spagna: Kjaer per il dopo Sergio Ramos

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato oggi dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Real Madrid starebbe pensando a Simon Kjaer per il dopo Sergio Ramos. Il capitano dei Blancos, infatti, è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a prolungare il proprio accordo col Real. Così il club madridista, che per giugno ha già raggiunto l’intesa a parametro zero col laterale austriaco David Alaba, starebbe pensando al centrale danese del Milan (QUI LA NOTIZIA DI IERI DI FICHAJES.NET). Trentuno anni e grande esperienza internazionale, Kjaer è uno dei nomi che il Real starebbe prendendo in considerazione, valutandolo intorno ai 10 milioni. Tuttavia, per il sito spagnolo risulta difficile vedere l’ex Siviglia in maglia Real Madrid nella prossima stagione.

