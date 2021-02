Pellegatti: “Rosa Milan inferiore a Inter e Juventus? No! Vi spiego perché”

Milan, Pellegatti parla della rosa rossonera

Da inizio campionato, visto un Milan primo in classifica dalla prima giornata, ci si chiede se i rossoneri siano davvero da scudetto. La squadra di Stefano Pioli è davvero così inferiore a Inter e Juventus? Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale ‘YouTube’, ha approfondito la questione ed è arrivato a questa conclusione:

"Si dice che la rosa di Inter e Juventus sia meglio di quella del Milan. Iniziamo a ragionare su questa cosa, partendo dal portiere. Samir Handanovic e Wojciech Szczesny meglio di Gianluigi Donnarumma? Molti, in tutto il mondo, per età e qualità preferiscono Gigio. Theo Hernandez è il migliore in Italia e tra i top in Europa e, insieme a Davide Calabria, sono due terzini fantastici. Sui centrali difensivi alziamo le mani su Chiellini e Bonucci, ma non credo che Pioli guardando Kjaer e Romagnoli sia scontento. Stessa cosa a centrocampo: giocare con Kessie e Bennacer e avere Tonali come alternativa non è cosa da tutti. Situazione attacco: Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo sono fantastici, ma Ibrahimovic ha segnato praticamente gli stessi gol loro giocando la metà".