Pellegatti: “Ibra a Sanremo? Rimane un leader. E rinnoverà”

Pellegatti sul momento di Ibrahimovic

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del momento di Zlatan Ibrahimovic col Milan: “Si parla solo di Ibrahimovic a Sanremo, il Milan è molto calmo in questa situazione. Si stanno valutando le opzioni. Ibra ha segnato 14 gol, è il terzo dietro Ronaldo e Lukaku, davanti a Lautaro, Belotti e Immobile. Si parla di attaccamenti, vi ricordate lo spezzone con il Cagliari col Milan in dieci? E’ rimasto in campo nonostante fosse reduce dall’infortunio. Era esausto, però con le ultime energie ha avuto la forza di guadagnare un angolo al 94′. E’ sempre tra i migliori, rimarrà anche il prossimo anno, perché i dirigenti vogliono che rimanga. Continuerà ad essere il leader, e qualcuno dubita perché va a Sanremo? Aveva già l’accordo e ci andrà, rimane un esempio che vada o non vada”.