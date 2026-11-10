Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale YouTube commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Era da tempo che non assistevo ad una partita così combattuta, pugnace ... Primo tempo bene, ma il secondo ieri è stato veramente una partita - attenzione, nessuna cattiveria, non sto accusando nessuno - proprio una partita da calcio inglese dei vecchi tempi.

Esamineremo i dati e saranno abbastanza scarni, ma non dobbiamo sempre pensare che i dati siano scarni per il Milan e le altre squadre invece vincono in maniera autorevole e controllando. Quando il Milan vince così, va bene: ha vinto in maniera autorevole e controllando, salvo quell'episodio, perché salvo un paio di parate non impossibili, Maignan non è stato molto impegnato, a dire il vero nemmeno il portiere del Genoa, perché il Milan va in vantaggio con due gol e poi controlla. Però è stata una partita importante per la reazione morale dei giocatori dopo le nefandezze in Europa".

Genoa-Milan, Pellegatti su Amorim

La vittoria contro il Genoa ha permesso al Milan di conquistare tre punti importanti, ma nel post-partita c'è stato spazio anche per una riflessione sul percorso della squadra e sul lavoro di Ruben Amorim. A soffermarsi sulle parole dell'allenatore portoghese è stato Carlo Pellegatti, che nel suo commento ha sottolineato di aver apprezzato particolarmente una delle dichiarazioni rilasciate dopo la gara di Marassi.

"E giustamente ieri Amorim, che nelle dichiarazioni non sbaglia mai, non sbaglia mai, ieri ha detto: 'Ma il Milan può lottare e andare avanti?' E lui, sinceramente, ha detto: 'Io non ho ancora in mano l'esatto feeling, le esatte sensazioni per rispondere. Non le ho ancora in mano le esatte sensazioni di questa squadra che, quando gioca le grandi partite e gioca con questo spirito, può vincere tutte le partite ma non ho ancora tutto in mano'. Una partita che ha visto delle cose belle e delle cose brutte, ma in generale un bello spirito".

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Il giudizio del giornalista assume un significato interessante nel momento in cui il tecnico rossonero è chiamato a consolidare il proprio lavoro e a trovare continuità nei risultati. Il successo per 2-1 contro il Genoa rappresenta un passo importante, ma il messaggio che Pellegatti ha voluto evidenziare va oltre il risultato della singola partita.

Le parole dell'allenatore, dunque, diventano un elemento di riflessione sul modo in cui Amorim intende affrontare il percorso alla guida del Milan. Un aspetto che il giornalista ha voluto mettere in risalto, mostrando apprezzamento per la posizione espressa dal portoghese.