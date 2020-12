Pellegatti: “Elliott deve crederci e premiare la squadra sul mercato”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Pellegatti intervenuto ieri sera a ‘Pressing’ ha detto la sua sul momento del Milan in vista del mercato di gennaio.

“Non so se il Milan vincerà lo scudetto, però adesso si può dire che è una candidata, cosa impensabile fino a qualche tempo fa. I numeri e il gioco dei rossoneri dicono che il Milan è una candidata per la vittoria finale. Il Milan mi sta divertendo. Adesso è lì in alto e deve credere allo scudetto, deve sfruttare gli ottimi risultati che sta ottenendo. Elliott deve credere a questo progetto e premiare la squadra con qualche rinforzo importante a gennaio”.

