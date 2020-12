Milan, Pellegatti: “Tre acquisti per sognare lo Scudetto: vi dico i nomi”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Carlo Pellegatti, attraverso un articolo pubblicato su Calciomercato.com, ha fatto il punto in vista del calciomercato di gennaio. Secondo il giornalista, tifoso rossonero, il Milan dovrebbe puntare a 3 innesti per poter puntare a vincere lo Scudetto.

“[…] Diventa dunque fondamentale l’acquisto di un bomber dalla tipologia di Ibra. Forte, robusto, utile come boa e come appoggio per le incursioni dei centrocampisti. Non sono tanti gli attaccanti con queste caratteristiche, appetibili sia sul piano tecnico che economico. Personalmente ho una preferenza. A me piace Leonardo Pavoletti, grande cuore rossonero, bravo di testa e nel creare varchi agli inserimenti dei centrocampisti, pronto a entrare negli schemi dopo pochi allenamenti grazie alla sua lunga esperienza.

Oltre al già più volte ricordato difensore centrale, favorito è Kabak dello Schalke, un altro ruolo da potenziare è quello del centrocampista, magari con un giocatore più metronomo che incontrista. Contro il Sassuolo per esempio, gioca Kessiè già diffidato. Non sarebbe facile contrastare il centrocampo della Lazio, avversario del 23 dicembre, con Tonali e Krunic, non adatto al ruolo. Insomma i dirigenti devono trovare un quarto centrocampista […]”.

