Pelé rassicura sulle sue condizioni fisiche: “Mi sto riprendendo bene”

Attraverso un post pubblicato su Instagram, Pelé ha fatto sapere ai suoi followers di stare meglio dopo l'intervento: ecco le sue parole

In questi giorni Pelé, ex attaccante brasiliano, è stato operato per rimuovere un tumore al colon. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, 'O Rey' ha rassicurato tutti i suoi fan riguardo le sue condizioni fisiche. "Mi sto riprendendo bene. Ma oggi voglio inviare tutto il mio affetto, amore e preghiere al mio grande amico Roberto Carlos. Vorrei che Dio confortasse il tuo cuore e che fosse circondato da cure e luce", queste le parole apparse sul suo account.