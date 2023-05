Pelé, aperto al pubblico il mausoleo con il corpo della leggenda brasiliana

Come riportato dall'ANSA, Il mausoleo con il corpo di Pelé è stato aperto al pubblico ieri in una cerimonia speciale

Come riportato dall'ANSA, Il mausoleo con il corpo di Edson Arantes do Nascimento, più noto come Pelé, è stato aperto al pubblico ieri in una cerimonia speciale. 'O Rei' è deceduto il 29 dicembre 2022 e, fino ad ora, solo la famiglia e gli amici intimi potevano visitare il luogo. L'area è di 200 metri quadrati e si trova nella Memorial Necrópole Ecumenica, il più grande cimitero verticale del mondo, a Santos, la città sulla costa dello Stato di San Paolo dove nacque la leggenda del tre volte campione del mondo.