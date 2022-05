Pedullà: “Arbitri incapaci. Nessuno si offenda, ma qualcuno intervenga”

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà si è scagliato contro gli arbitri di Serie A, definiti 'incapaci'. Ecco le sue parole

Le polemiche sugli arbitri non si placano. Nell'ultima giornata, in particolari, si è evidenziato l'errore sul gol convalidato a Francesco Acerbi in Spezia-Lazio, con il difensore biancoceleste in evidente fuorigioco. Anche i tifosi del Milan continuano a recriminare nonostante la vittoria contro la Fiorentina: la mancata espulsione a Youssef Maleh e il rigore non assegnato a Rafael Leao sembrano sviste abbastanza evidenti. Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha usato mezzi termini e ha definito 'incapace' l'intera Associazione Italiani Arbitri. Questo il suo pensiero.