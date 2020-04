Pato: “Chi vorrei con me in quarantena? Gattuso. Sul ricordo più bello…”

NEWS MILAN – Alexandre Pato, ex calciatore del Milan, nella diretta sul suo profilo ufficiale Instagram, ha risposto ad alcune domande dei tifosi: “La persona che vorrei con me in quarantena? Credo che probabilmente sarebbe Gattuso. E’ una persona molta nervosa, anche se è molto simpatico. Credo che non vorrebbe restare in casa più di 10 minuti e si arrabbierebbe tantissimo”.

Sul palleggio della carta igienica: “A quale compagno farei palleggiare la carta igienica? Ovviamente sceglierei Ronaldinho. Ha delle capacitaà di skills pazzesche e credo resterei per ore a guardarlo palleggiare”.

Sui compagni più simpatici che ha incontrato: “Sicuramente Cassano e Robinho. Scherzavano sempre e alle volte bisognava dirgli di smettere per allenarsi perchè ci facevano troppo ridere”.

Sul ricordo più bello della carriera: “Credo il mio debutto nel Milan. Vincemmo 5-2, ci fu il mio primo gol in Europa a fianco di un team leggendario con gente come Maldini e Nesta. Un ricordo incredibile”

Quale formazione di calcetto schiererebbe: "In porta sceglierei Dida, in difesa credo prenderei Thiago Silva. A centrocampo Ronaldinho e davanti Neymar e Ronaldo il fenomeno. Un team molto offensivo".

