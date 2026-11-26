Il Milan di Rúben Amorim continua a raccogliere consensi e, tra le analisi più interessanti degli ultimi giorni, ci sono quelle di Giuseppe Pastore. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il giornalista sportivo ha commentato la crescita della squadra rossonera, soffermandosi anche sulle scelte societarie di Gerry Cardinale. In particolare, ha rivalutato la profonda riorganizzazione dell'area sportiva voluta dal proprietario, una decisione che in passato aveva suscitato parecchio scetticismo.

Secondo Pastore, la situazione attuale dimostrerebbe come la scelta di fare piazza pulita abbia avuto effetti positivi. "Quest'anno la piazza pulita che ha fatto Cardinale, che tante volte abbiamo commentato con un certo scetticismo, sta pagando", ha dichiarato. Poi una frase particolarmente significativa: "È molto meglio non avere quasi nessuno che ti mette i bastoni tra le ruote che non un sacco di gente che non si capisce bene, all'italiana, cosa stia a fare".

Modrić e Amorim, due riferimenti per la crescita della squadra

Nel suo intervento, Pastore ha evidenziato anche il contributo di, definendolo uno dei giocatori dotati di maggiore classe in Serie A, nonostante la fase finale della sua carriera. Il croato rappresenta un riferimento tecnico e un esempio per i compagni, ma secondo il giornalista non è soltanto il suo talento a fare la differenza.

Un altro elemento centrale è il gioco verticale che Amorim sta cercando di trasmettere alla squadra. Un'identità che, secondo Pastore, sta aiutando diversi calciatori a migliorare il proprio rendimento. Tra i nomi citati ci sono Yunus Musah, Ardon Jashari e Alphadjo Cisse, giocatori che stanno trovando segnali di crescita all'interno del nuovo contesto rossonero.

Il giornalista ha ricordato anche quanto Modrić fosse stato importante nella scorsa stagione, quando rappresentava spesso una delle poche note positive della squadra. Il suo contributo, però, non era bastato a cambiare il destino di un Milan condizionato da numerose vicende interne.

Il nuovo Head of Football e il futuro della dirigenza

Pastore ha dedicato una parte del proprio intervento anche alla struttura dirigenziale del Milan. Secondo quanto dichiarato durante la trasmissione, nel giro di pochi giorni sarebbe stato annunciato il nuovo Head of Football, indicando il tedescocome nome da seguire.

Una figura che, secondo il giornalista, rappresenterebbe un profilo estraneo alle tradizionali logiche del calcio italiano. Proprio per questo, il suo eventuale ingresso andrebbe osservato con curiosità, ma anche con una certa cautela.

Al di là delle questioni societarie, Pastore ha voluto però riportare l'attenzione soprattutto sul campo. Il Milan sta migliorando, i giocatori sembrano divertirsi maggiormente e alcuni elementi stanno riuscendo a esprimere un potenziale che in precedenza faticavano a mostrare.

Diego Moreira, l'entusiasmo che coinvolge tutti

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Tra i calciatori che stanno contribuendo al nuovo clima della squadra, Pastore ha citato anche. Il giornalista ha sottolineato come il suo atteggiamento positivo possa avere un effetto contagioso sul resto del gruppo: quando un giocatore si diverte e trasmette entusiasmo, anche i compagni possono sentirsi maggiormente coinvolti.È proprio questa immagine di una squadra più unita e partecipe che emerge dalle parole di Pastore. La rivoluzione di Cardinale, inizialmente guardata con diffidenza, starebbe quindi producendo segnali incoraggianti. La strada è ancora lunga, ma per il giornalista il Milan di Amorim sta mostrando progressi evidenti, sia sul piano del gioco sia nella capacità di valorizzare i propri calciatori.