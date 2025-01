Pastore: “Il Milan di Conceicao si formerà tra una partita e l’altra”

A Rasoiate, podcast di Cronache di Spogliatoio , il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato del Milan di Sergio Conceicao . Quest'ultimo è arrivato a Milano a fine dicembre per prendere il posto dell'esonerato Paulo Fonseca , suo connazionale. Nelle sue prime due partite in rossonero, il nuovo allenatore ha vinto la Supercoppa Italiana .

Ecco le parole di Pastore: "Conceicao ancora non ha tempo di incidere a livello tattico. C'è tempo solo di video e lavagne ha detto, non per allenarsi concretamente. E il suo nuovo Milan si formerà tra una partita e l'altra, e ce ne saranno tantissime fra gennaio e febbraio. Nel frattempo, però, trova per strada tre punti che fanno morale, accorcia le distanza su Juve, Lazio e Fiorentina, soprattutto rimette nel mirino un obiettivo minimo come quello del quarto posto, che dovrà essere perseguito anche da qualche acquisto ben azzeccato".