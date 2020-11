Pasqual: “Sassuolo più continuo del Milan, vi spiego perché” | News

Sassuolo meglio del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan sta stupendo tutti in termini di risultati e qualità di gioco. Evidentemente non proprio tutti. Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina tra le altre, ha paragonato il cammino di Sassuolo e Milan, affermando come i neroverdi siano superiori per quanto riguarda la continuità. Le sue parole ai microfoni di ‘TMW Radio’: “La continuità del Sassuolo è addirittura superiore a quella del Milan, anche perché non hanno lo stesso portafogli. E poi, se al Milan manca Ibra manca qualcosa, mentre ieri al Sassuolo mancavano fior fior di giocatori, quelli che hanno fatto la differenza, eppure chi è sceso in campo non sembrava riserva. Vista la bellezza del gioco che stanno mostrando, auguro loro il meglio. De Zerbi era già un allenatore in campo ai tempi dell’Arezzo”.

