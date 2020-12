Parpiglia: “Ibrahimovic a Sanremo? Ecco dove si allenerà e il cachet”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio sportiva’ il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato dell’impegno di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, dove sarà ospite per tutte e cinque le serate. Queste le sue parole: “Ibrahimovic a Sanremo 2021? Sarà presente fisicamente in quattro serate, quando c’è Milan-Udinese (3 marzo?) sarà in collegamento. Durante la manifestazione si allenerà fuori sede, a Montecarlo. Guadagnerà quanto Fiorello, cioè 50.000 euro a serata”.

