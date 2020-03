Parma-Spal, si gioca alle 13:45. Floccari: “Così non è possibile giocare”

NEWS SERIE A – Dopo la richiesta di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, inoltrata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per sospendere il campionato di Serie A, vista l’emergenza coronavirus nel nostro Paese, d’accordo con Damiano Tommasi, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), si è deciso di andare avanti.

Parma-Spal, dunque, sfida del ‘Tardini‘ originariamente prevista per le ore 12:30, inizierà alle ore 13:45. Le squadre, dopo essere tornate negli spogliatoi, sono rientrate in campo da pochi minuti per il riscaldamento. Sergio Floccari, attaccante della Spal, rientrando la prima volta nella pancia dello stadio di Parma aveva però sbottato: “Così non è possibile giocare”. In attesa di Milan-Genoa, partita delle ore 15:00 a ‘San Siro‘, ecco le 10 curiosità più interessanti: continua a leggere >>>

