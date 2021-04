Parma-Milan, Mandzukic torna a disposizione. Ora servono i gol | News

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, torna a disposizione per la partita di oggi contro il Parma. Ora servono i gol del croato

Come viene riportato da Tuttosport, Mario Mandzukic torna finalmente a disposizione di Stefano Pioli. Il croato sarà in panchina in Parma-Milan, gara che si giocherà quest'oggi al Tardini. Ora il centravanti, che ha recuperato dall'infortunio, deve pensare a guadagnarsi la conferma per l'anno prossimo. L'unico modo per farlo è giocare con continuità e fare gol, visto che fino a questo momento sono mancate entrambe le cose. A proposito di Parma-Milan: ecco la probabile formazione rossonera.