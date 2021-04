Parma-Milan, Calhanoglu è fondamentale. Il dato che lo dimostra | News

In vista di Parma-Milan di oggi, il sito ufficiale rossonero evidenzia una caratteristica relativa all'importanza di Calhanoglu

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Parma-Milan di oggi, ha pubblicato alcune curiosità sul match del Tardini. Una di queste riguarda l'importanza di Hakan Calhanoglu all'interno dello scacchiere tattico di Pioli. Calhanoglu, infatti, è è il giocatore che in questa Serie A ha creato più occasioni per i compagni di squadra: 76, già sei in più di quelle registrate dal turco in tutto lo scorso campionato (70). Il fantasista turco ha preso parte a quattro reti nelle ultime due sfide di Serie A contro il Parma (un centro, tre assist). A proposito di Parma-Milan: ecco la probabile formazione rossonera.