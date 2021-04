Parma-Milan, ancora out Romagnoli: confermata la coppia centrale

In vista di Parma-Milan, in difesa ci sarà ancora il duo Kjaer-Tomori. Fermo ai box, infatti, il capitano Romagnoli.

Ancora non disponibile il capitano Alessio Romagnoli, in vista di Parma-Milan. Il difensore classe 1995 sta meglio, ma non è ancora pronto. Possibile che il suo rientro avvenga la prossima settimana. Per questo motivo, Stefano Pioli nel match di sabato pomeriggio alle 18:00 schiererà ancora una volta la coppia composta da Simon Kjaer, difensore danese classe 1982, e Fikayo Tomori, inglese classe 1997. I due hanno trovato subito un'ottima intesa e quindi l'assenza di Romagnoli, per fortuna del Milan, sta pesando molto meno. Ovviamente, però, l'obiettivo è recuperare al più presto e nelle migliori condizioni possibili il centrale numero 13, per un finale di stagione incandescente. Vlahovic il preferito del Milan: la Viola chiede Rafael Leao? Le ultime