Parma, che stagione per Kulusevsk! Nessun debuttante come lui in Europa

ULTIME NOTIZIE – Stagione straordinaria per Dejan Kulusevski futuro acquisto della Juventus: nessun debuttante ha fatto meglio di lui in Europa. Lo svedese, infatti, al primo anno in Serie A ha segnato 10 reti e messo a segno 9 assist, che lo rendono il “rookie” migliore di tutti i campionati europei. Un impatto straordinario che ha permesso a Kulusevski di passare alla Juventus a gennaio via Atalanta, rimanendo in prestito al Parma.

