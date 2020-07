Calciomercato Milan – Su Florentino piomba anche il Leeds

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – C’è una nuova concorrente per il Milan nella corsa al cartellino di Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese del Benfica che il Diavolo sta seguendo da diversi mesi in vista della prossima stagione.

Si tratta, come riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, del Leeds United del Presidente italiano Andrea Radrizzani, allenato dal ‘Loco‘, il manager argentino Marcelo Bielsa, che è tornato in Premier League da pochi giorni a distanza di 16 anni dall’ultima retrocessione in Championship.

I contatti tra il Leeds United e Bruno Carvalho Santos, agente del calciatore, sono iniziati a febbraio e sono proseguiti anche durante il lockdown: una settimana fa, poi, c’è stata una riunione per capire il piano operativo da seguire per mettere le mani sul talento lusitano prima di tutti.

Il cartellino di Florentino, secondo ‘TMW‘, costa tra i 20 ed i 30 milioni di euro, valutazione scesa rispetto ai 40 chiesti al Milan a gennaio perché, nel frattempo, nella seconda ed ultima parte di stagione Florentino ha perso il posto in squadra, riacquistato quando è stato esonerato Bruno Lage.

Su Florentino, quindi, il Milan dovrà vedersela con la concorrenza del Leeds (che, comunque, non ha ancora formulato un’offerta ufficiale) e del Betis, che lascerà andare via William Carvalho in questa sessione di mercato. GUARDA LE FOTO UFFICIALI DELLA PRIMA MAGLIA DEL MILAN 2020-2021 >>>

