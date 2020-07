Paqueta, poche luci e tante ombre: il brasiliano deve essere determinante

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, dopo la ripresa del calcio giocato, è riuscito ad ottenere il meglio da tutti i giocati utilizzati, sia dal primo minuto e sia a gara in corso. Il tecnico, però, vuole di più da Lucas Paqueta, che, a differenza dell’inizio del 2020, sta avendo diverse opportunità per dimostrare il suo valore.

Paqueta, infatti, è partito titolare in campionato contro la Spal, contro la Juventus e contro il Napoli. Contro gli spallini il brasiliano ha fatto vedere buone cose, mentre con i bianconeri e i partenopei non è riuscito a ripetersi. A dire la verità ieri l’ex Flamengo ha giocato defilato sulla destra nel 4-2-3-1 (non esattamente il suo ruolo), così come è successo contro la Juventus in Coppa Italia, ma anche in questa occasione Paqueta non è riuscito a incidere.

L’atteggiamento è sicuramente diverso rispetto a quello di inizio stagione, dove in Lucas si intravedeva una certa svogliatezza, ma Paqueta continua a essere poco determinante. A dirlo lo stesso Pioli, che più volte ha ribadito il seguente concetto: “Secondo me deve avere la convinzione di essere un giocatore completo. Per la qualità che ha deve diventare più determinante. Nella fase conclusiva deve essere più incisivo. Ha fatto bene nella quantità, è mancato dove uno come lui deve trovare la giocata vincente”.

Pioli ha descritto molto bene la situazione. I numeri e le potenzialità di Paqueta sono sotto gli occhi di tutti, ma anche in queste partite il brasiliano ha dimostrato di non avere la stoccata vincente. Troppe volte a Lucas è mancato l'assist o il tiro giusto per vincere o rimettere a posto certe partite, come ad esempio contro la Spal, in cui ha avuto diverse possibilità dalla lunga distanza per fare male. Insomma, per dirlo in poche parole manca il salto di qualità. Pioli spera di ottenere di più, anche perchè la stagione è agli sgoccioli. Paqueta, è arrivato il momento di incidere.