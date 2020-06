Paqueta, ora o mai più: il brasiliano deve prendersi il Milan

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, Lucas Paqueta è a un bivio della sua esperienza al Milan. Il brasiliano potrebbe giocare titolare tra sei giorni contro la Juventus, ma in generale deve riprendersi completamente la squadra rossonera.

Dopo la fase di esplosione con Gattuso, che lo ha utilizzato prevalentemente da mezzala nel 4-3-3, Paqueta ha avuto problemi con Marco Giampaolo, che lo aveva definito “troppo brasiliano”, ma anche con Pioli le cose non sono cambiate, visto che il brasiliano ha collezionato diverse partite anonime che lo hanno poi portato progressivamente in panchina. A gennaio, inoltre, alla vigilia di Brescia-Milan, Lucas chiese addirittura di non essere convocato per motivi personali, che tuttavia erano legati alla possibilità di lasciare il Milan nell’ultima settimana di mercato.

Il lockdown per l’emergenza coronavirus ha permesso a Paqueta di ricaricare le pile a livello mentale e di stabilizzarsi a livello di familiare, vista la nascita del figlio. Il brasiliano, pagato 38 milioni di euro dal Milan, deve essere recuperato, considerato che fino a poco tempo era a detta di tutti gli addetti ai lavori uno dei talenti più luminosi del calcio brasiliano. Questo finale di stagione rappresenta una grande opportunità per lui che deve assolutamente sfruttare.

Insomma, Paqueta è di fronte a un bivio: svoltare e riprendersi così nuovamente un ruolo da grande protagonista o floppare, cosa che con ogni probabilità lo porterebbe a una cessione. Fiorentina e Benfica sono alla finestra, in attesa di capire se il Milan lo cederà. I viola lo vorrebbero in prestito biennale con diritto di riscatto, mentre i rossoneri vorrebbero l’obbligo. Come detto, anche i portoghesi sono interessati, ma l’ingaggio di Paqueta viene considerato troppo elevato. Impossibile lo scambio con Florentino Luis, obiettivo dei rossoneri: le cifre dei due giocatori non combaciano a bilancio. INTANTO IL VALENCIA PIOMBA SU UN CALCIATORE DEL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓