Panchina Pisa, è sfida fra ex rossoneri: Pirlo, Van Bommel, Gilardino e…

Il Pisa, promosso in Serie A, è alla ricerca di un allenatore e i candidati sono ex giocatori del Milan: da Pirlo a Van Bommel fino a...

Già, poiché fra i vari candidati ci sono diversi ex giocatori del Diavolo. Il tecnico in pole position appare Andrea Pirlo, con quest'ultimo che è reduce dalla deludente esperienza alla Sampdoria. Subito dopo, però, ci sono anche Alberto Gilardino, esonerato a metà stagione dal Genoa, e Mark Van Bommel, anche lui esonerato dall'Anversa. Ma non solo, poiché in lista c'è anche Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli, dopo le esperienze con Venezia e Torino. Insomma, la telenovelas sulla panchina del Pisa rischia di intrattenerci ancora per molto.