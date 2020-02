Panchina Milan, sempre viva la suggestione Allegri

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a ripartire nella prossima stagione con un nuovo tecnico. Pioli sta svolgendo un buon lavoro, ma per la società è fondamentale andare in Champions League per aumentare i ricavi.

Per questo motivo l’intenzione della proprietà sarebbe quella di puntare su un big. La suggestione relativa a un ritorno di Massimiliano Allegri resta viva, anche se c’è da considerare l’aspetto economico: il club rossonero, in caso di nuovo allenatore, sarebbe costretto a pagare tre tecnici (Pioli e Giampaolo sono sotto contratto fino all’estate 2021). Sempre a proposito del sostituto di Pioli, ecco un altro nome accostato alla panchina del Milan, continua a leggere >>>

