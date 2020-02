Panchina Milan – Rangnick nuovo tecnico? Ad oggi nessuna conferma

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Bild nella giornata di ieri ha scritto di un interesse del Milan per Ralf Rangnick, direttore tecnico di tutte le squadre controllate dal gruppo Red Bull.

Rangnick è stato tecnico del Lipsia per due stagioni, l’ultima conclusa al terzo posto. Nel suo curriculum ci sono anche Stoccarda, Hoffenheim e Schalke 04, con quest’ultimo che è stato condotto alla semifinale Champions e alla vittoria della Coppa di Germania. Addirittura si scrive di una trattativa ben avviata per avere un doppio ruolo, cioè sia quello di allenatore e sia quello di direttore sportivo. Queste voci però al momento non trovano riscontro. La proprietà ha fiducia in Stefano Pioli e solo a fine stagione verrà fatto il punto della situazione. Intanto ha rilasciato dichiarazioni molto curiose Saelemaekers, neo calciatore rossonero, continua a leggere >>>

