Panchina Milan – Rangnick, ecco il dubbio principale dell’allenatore

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, riporta le notizie della Germania secondo le quali, Ralf Rangnick sarebbe pronto a recedere i contratti preparati a dicembre.

I motivi? Il problema non sarebbe lo stipendio o i poteri all’interno del Milan, ma i mezzi economici messi a disposizione dell’allenatore. In realtà il club rossonero fa ancora una volta filtrare il fatto che non è stato stipulato alcun tipo di contratto. Con il tedesco ci sarebbero stato solo un un pour parler che non può comportare conseguenze legali. Intanto un giornalista è sicuro: il Milan è stato venduto!

