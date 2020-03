Panchina Milan – Rangnick e quella clausola firmata dall’allenatore

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, si parla con sempre più insistenza dell’arrivo di Ralf Rangnick al Milan nella prossima stagione. Nell’incontro avvenuto il 23 dicembre si sarebbe aggiunto un accordo tra il tecnico e il club rossonero, ma le parti si sarebbero tutelate con una clausola di uscita: in sostanza, nel caso in cui si decidesse di puntare su un altro allenatore, il Milan avrebbe tutte le possibilità di farlo. Questa opzione di svincolo tra le parti conferma la versione societaria che non considera all’orizzonte l’arrivo di Rangnick. Intanto un grande giornalista parla del licenziamento di Boban, continua a leggere >>>

