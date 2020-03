Condò: “Addio Boban, una secchiata di acqua gelida sulla rinascita del Milan”

NEWS MILAN – Paolo Condò, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ della situazione societaria in casa Milan dopo il licenziamento di Zvonimir Boban. Queste le parole di Condò: “E’ stato molto triste come è stata gestita la situazione rossonera specie perché c’era stata una lenta e difficile risalita. Questa secchiata di acqua gelida, dovuta all’addio di Boban, fa molto male alla rinascita rossonera”. Una missione importante, intanto, attende Ivan Gazidis, amministratore delegato del Diavolo rimasto solo ai vertici del Milan: per i dettagli, continua a leggere >>>

